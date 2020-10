Conheça o onze inicial de Fernando Santos para o jogo com a França

O selecionador nacional, Fernando Santos © Diogo Pinto/EPA

Portugal, detentor do título, e França, campeão mundial, disputam este domingo a liderança do Grupo 3 da Liga das Nações, naquele que promete ser o encontro mais difícil da seleção lusa no acesso à fase final.

Nos arredores de Paris, as duas seleções vão subir ao relvado do Stade de France, de grande memória para o lado português, empatados na liderança do agrupamento com seis pontos, com a equipa gaulesa a ter o rótulo de favorita devido ao excelente momento que está a passar e de ter o estatuto de atual campeão mundial.

Além de somar dez triunfos consecutivos, o último uma goleada num particular por 7-1 sobre a Ucrânia, equipa que dificultou muito a vida a Portugal na fase de qualificação para o Euro2020 (0-0 na Luz e derrota 2-1 em Kiev), o conjunto de Didier Deschamps deverá querer vingar a derrota bem amarga de há quatro anos, na final do Euro2016 (1-0).

Onze inicial de França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Hernandez; Rabiot, Kanté e Pogba; Giroud, Griezmann e Mbappé.

Onze inicial de Portugal: Patrício, Nélson Semedo, Pepe, Raphael Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Félix e Ronaldo.

Suplentes de França: Mandanda, Maignan, Lenglet, Digne, Upamecano, Mendy, Tolisso, Camavinga, Nzonzi, Coman, Martial e Ben Yedder.

Suplentes de Portugal: Bruno Varela, Rui Silva, Rúben Semedo, João Cancelo, João Moutinho, Sérgio Oliveira, Renato Sanches, Rúben Neves, André Silva, Trincão, Podence e Diogo Jota.