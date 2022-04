© Lusa

O Benfica venceu este sábado o Marítimo por 1-0, com um golo de Darwin aos dois minutos de jogo.

Já com poucas hipóteses de chegar ao segundo lugar, o Benfica foi à Madeira para defrontar o Marítimo, equipa que também já tem a manutenção garantida, ocupando nesta fase o sétimo lugar da classificação.

Num jogo com pouco público no estádio dos Barreiros, no Funchal, os encarnados começaram a partida praticamente a vencer. Logo ao segundo minuto, Darwin abriu o marcador.

A equipa insular tentou responder, mas o Benfica manteve uma boa organização defensiva. O jogo entrou numa fase sem grandes oportunidades até bem perto do intervalo.

Em cima do descanso, o Marítimo ficou reduzido a dez unidades. O lateral Cláudio Winck viu vermelho direto por uma entrada sobre Sandro Cruz, que se estreava na equipa principal dos encarnados.

Na segunda parte, em superioridade numérica, os encarnados não conseguiram contrariar a coesão defensiva do adversário e não criaram muitas oportunidades de golo.

Já do lado dos insulares, a equipa de Vasco Seabra não tinha também argumentos para se chegar com perigo à baliza de Vlachodimos.

A exceção apareceu nos descontos quando o guardião greco-alemão teve de se aplicar para evitar o golo do Marítimo.

Onze do Marítimo: Paulo Victor; Cláudio Winck, Zainadine, Matheus e Vitor Costa; Rossi, Beltrame e Rafik Guitane; Edgar Costa, Joel Tagueu e André Vidigal.

Onze do Benfica: Vlachodimos; André Almeida, Otamendi, Vertonghen e Sandro Cruz; Paulo Bernardo, Weigl, João Mário e Everton; Gil Dias e Darwin.