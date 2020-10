Por TSF 30 Outubro, 2020 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto visita esta sexta-feira o Paços de Ferreira na partida que abre a jornada 6 da Primeira Liga.

Com Pepe fora da ficha de jogo, Sérgio Conceição só não promoveu alterações na baliza, onde se mantém Marchesín. Para a defesa entrou Diogo Leite, Grujic surgiu como médio mais defensivo no miolo e, na frente, Evanílson era o ponta de lança, com Marega a jogar descaído para a direita.

As mudanças começaram por correr mal. Luther surge na esquerda e remata junto à relva, obrigando Marchesín a uma defesa incompleta. O israelita Dor Jan surgiu na grande área, rematou, repetiu, e a bola entrou mesmo.

A melhor oportunidade de golo para o FC Porto surgiu aos 22', quando Sérgio Oliveira bateu um livre direto em jeito que foi esbarrar na trave da baliza de Jordi.

Dez minutos depois, Luther volta a fazer soar os alarmes na baliza portista. Surge colado à linha, ganha a frente a Mbemba e avança para a baliza. Quando tentou rematar, Mbemba conseguiu para-lo num derradeiro esforço que impediu o sul-africano de rematar. Pediu-se penálti. O aviso estava dado, o golo veio a seguir.

Hélder surge do lado direito e cruza atrasado a partir da linha final. O sul-africano surge isolado ao segundo poste e atira a contar para a baliza de Marchesín, mas o VAR intervém. Antes do remate, Dor Jan tinha ido ao relvado para tocar na bola, desvia-a e acaba por embater em Mbemba. Nuno Almeida anulou o lance e ainda expulsou Pepa, treinador pacense, por protestos.

Dois minutos depois, cópia a papel químico. Hélder volta a surgir pelo lado direito e volta a cruzar atrasado, desta vez para a entrada da grande área, onde surge Eustáquio a finalizar. Desta vez contou.

Ainda antes do intervalo, o FC Porto conquista um penálti por corte com o braço de Eustáquio. Sérgio Oliveira assumiu e marcou o 2-1.

À saída para os balneários, muitos protestos dos jogadores do Paços de Ferreira, que rodearam Nuno Almeida. Jordi, guarda-redes pacense, era quem se mostrava mais agitado.

Onze do Paços de Ferreira: Jordi, Fernando, Marcelo, Marco Baixinho, Oleg, Luiz Carlos, Eustáquio, Bruno Costa, Hélder, Luther e Dor Jan

Onze do FC Porto: Marchesín, Corona, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Uribe, Sérgio Oliveira, Grujic, Otávio, Marega e Evanílson

A cinco pontos do líder Benfica e a dois pontos do segundo classificado Sporting, a equipa de Sérgio Conceição vem de uma vitória para a Liga dos Campeões, a meio da semana, frente ao Olympiakos, por 2-0.

Os pacenses, no 14.º lugar, têm cinco pontos e apenas uma vitória no campeonato. Na última jornada empataram a uma bola com o Nacional.

O jogo é arbitrado por Nuno Almeida, assistido por Rui Teixeira e Carlos Campos. No VAR está André Narciso.

Suplentes do Paços de Ferreira: Michael, Martín, Uilton, Adriano Castanheira, Lucas Silva, Diaby, Maracás, João Pedro e João Amaral

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Luis Díaz, Taremi, Nakajima, Romário Baró, Felipe Anderson, Nanu, Malang Sarr e Fábio Vieira