Pedro Gonçalves abre o marcador. Santa Clara 0-1 Sporting (1.ª parte)

O Santa Clara, de Daniel Ramos, recebe este sábado o Sporting num jogo a contar para a quinta jornada da Primeira Liga.

Empatados na tabela classificativa com sete pontos - o Sporting tem um jogo a menos -, quem vencer "descola" na tabela para o segundo lugar, pelo menos até que o FC Porto entre em campo frente ao Gil Vicente.

Os açorianos entraram no jogo em 5-2-3, uma tentativa por parte de Daniel Ramos de responder à organização leonina, também com três defesas centrais. Ainda assim, foram mesmo os leões que entraram melhor no jogo, com Nuno Santo a ser a principal arma leonina contra a pressão do Santa Clara.

Jovane Cabral, normalmente visto a jogar colado a uma linha, atuava neste jogo com um falso ponta de lança, com Pedro Gonçalves a aparecer frequentemente junto ao cabo-verdiano.

Onze do Santa Clara: Marco, Sagna Fábio Cardoso (C), João Afonso, Lincoln, Tassano, Anderson Carvalho, Mansur, Carlos Jr., Costinha, Thiago Santana

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates (C), Feddal, Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Jovane, Pedro Gonçalves e Nuno Santos

O jogo é arbitrado por Manuel Mota, assistido por Jorge Fernandes e Paulo Miranda. No VAR está Vasco Santos, assistido por Carlos Campos.

Suplentes do Santa Clara: André Ferreira, Ramos, Rashid, Lucas, Ukra, Romão, Nené, Jean Patric e Shariyar

Suplentes do Sporting: Max, Sporar, João Mário, Tiago Tomás, Plata, Borja, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança e Joelson