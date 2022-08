Remadores Afonso e Dinis Costa na final de double-scull ligeiro

Os remadores Afonso e Dinis Costa © Federação Portuguesa de Remo/Facebook

Os remadores Afonso e Dinis Costa apuraram-se esta sexta-feira para a final de domingo dos europeus multidesportivos de Munique, com o segundo lugar na repescagem de double-scull peso ligeiro.

Na pista três, e com apenas duas vagas para a regata das medalhas, os irmãos Costa tinham missão difícil, mas foram sempre em segundo lugar nos pontos intermédios dos 500, 1.000 e 1.500 metros, acabando superados somente pela República Checa, quarta em Tóquio2020 e batendo, pela primeira vez, a Espanha, que tinha sido sétima no Japão.

Portugal terminou a sua prova em 6.53,63 minutos, a 1,81 segundos da República Checa (6.51,82), enquanto a Espanha ficou mais de seis segundos atrás dos lusos, com 6.59,82.

A dupla portuguesa tem como grande meta o apuramento para Paris2024, que decorre nos Mundiais de 2023.

Portugal esteve representado no remo olímpico em Pequim2008, com o oitavo lugar de Pedro Fraga e Nuno Mendes, que em Londres2012 conquistou o quinto lugar.

Depois do hiato no Rio2016, Pedro Fraga e Afonso Costa devolveram a modalidade aos grandes palcos internacionais em Tóquio2020, com o 13.º lugar.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.