"Eu sinceramente acho que Renan Lodi é melhor do que o Grimaldo", diz Fabiano Soares

O ala esquerdo brasileiro tem contrato com o Atlético Madrid, mas esta época esteve emprestado ao Nottingham Forest, da Liga Inglesa.

Renan Lodi destacou-se no Brasil, ao serviço do Athletico Paranaense, onde foi treinado por Fabiano Soares.

O também antigo técnico do Estoril, esta quarta-feira de manhã em entrevista na TSF, garante que Renan Lodi é melhor do que Grimaldo, "até porque ele teve que aprender a defender com o Diego Simeone. Ele já atacava muito bem, era espetacular, agora defensivamente cresceu muito com a experiência em Espanha, e agora também em Inglaterra", disse Fabiano Soares.

Para o antigo treinador do Athletico Paranaense, Renan Lodi "é muito mais jogador agora do que era antes, eu sinceramente acho que ele é melhor do que o Grimaldo, e por isso ia conseguir melhorar o plantel do Benfica".

O técnico brasileiro aponta Renan Lodi como um jogador com futuro na defesa da seleção do Brasil. "É um possível titular da canarinha, e até podia ter sido titular no último Mundial de futebol, porque os defesas que foram ao Catar não estavam em boa forma física."

Fabiano Soares recorda-se de um jovem no Athletico Paranaense com vontade de aprender, "é um garoto que se cuida bem e se vier para o Benfica vai juntar o útil ao agradável, até porque clube encarnado consegue destacar e dar palco aos jogadores".

O empresário Pablo Miranda também já admitiu que, para Renan Lodi, o Benfica seria um cenário ideal. Nestas declarações ao jornal Record, Pablo Miranda acrescenta que é impossível o jogador regressar ao Brasil.

Renan Lodi tem contrato com Atl. Madrid até 2026. Os "colchoneros" pagaram em 2019 um valor superior a 20 milhões ao Athletico Paranaense.

Esta temporada durante o empréstimo ao Nottingham Forest, Renan Lodi fez 31 jogos, marcou um golo e fez uma assistência.