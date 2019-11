Renovação de Jesus discutida depois do Mundial de Clubes

Rodolfo Landim satisfeito com os sucessos de Jorge Jesus © Adriano machado/Reuters

Após a cerimónia que consagrou Jorge Jesus como cidadão honorário do Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, abordou a continuidade do técnico português no comando da equipa rubro negra. O presidente do clube carioca garante que só vai discutir a renovação de contrato com Jesus depois do Mundial de Clubes, que se realiza de 11 a 22 de dezembro.

Rodolfo Landim afirma ainda que não tem medo que o treinador português abandone o Flamengo, até pela fase que ambos atravessam.

"Quando chegamos a uma fase da vida como a que nós os dois estamos, realizados, temos de buscar, acima de tudo, a nossa felicidade", disse o líder do Flamengo, em declarações registadas pela TVI. Rodolfo Landim revelou que, num jantar que teve com Jesus em sua casa, ficou convencido que o técnico português se sente feliz no Brasil.

O líder do Flamengo deixa vários elogios a Jorge Jesus, destacando a sua liderança no seio do grupo, "fundamental para o sucesso que a equipa está a ter".

Uma contratação que se revela agora bem-sucedida, e que ficou consumada depois de uma conversa entre ambos, aquando da final da Liga dos Campeões, em Madrid. Rodolfo Landim conta que ficou sem dúvidas quando o técnico português lhe "exigiu" um prémio no caso de a equipa vencer o campeonato do mundo de clubes. "Você não quer ser campeão mundial?", rematou.

Depois da conquista da Taça dos Libertadores e do campeonato brasileiro, Rodolfo Landim e Jorge Jesus parecem estar concentrados no próximo objetivo da equipa: a final do Mundial de Clubes, que se realiza no Qatar.