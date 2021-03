Renovação de Marega iminente. Sporting entra na corrida por Esgaio

Moussa Marega © Ivan Del Val/Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro 24 Março, 2021 • 13:32

A renovação de Moussa Marega era um dossier prioritário para Pinto da Costa. A TSF sabe que não foi fácil mas, com o empresário na cidade invicta nos últimos dias, o processo sofreu avanços. O anuncio da renovação está iminente. O anúncio vai ser feito entre esta terça e sexta-feira. O atacante maliano vai ver o salário melhorado e deve assinar por mais 3 temporadas.

Outra renovação que está em marcha é a de Jesus Corona. O mexicano renovou há pouco mas, segundo a TSF apurou, o agente do jogador e a SAD azul e branca estão a renegociar o contrato com uma cláusula diferente e outras condições para o jogador.

Quanto a contratações, tal como a TSF tinha avançado ontem, Stephen Eustáquio está garantido. O médio do Paços de Ferreira já disse sim aos dragões, faltando agora os dois clubes acertarem tudo. O Paços quer dinheiro mas os dragões querem ceder jogadores.

Quanto a Ricardo Esgaio, o interesse do Porto mantém-se mas a TSF está em condições de avançar que o Sporting também entrou na corrida, isto caso não consiga contratar Pedro Porro a título definitivo.

A palavra está do lado do Sporting de Braga que pretende jogar com o interesse de leões e dragões. António Salvador quer um valor bem acima dos 15 milhões de euros.