Repórter de imagem da TVI agredido por agente ligado ao FC Porto

Por Miguel Jorge Fernandes 27 Abril, 2021

Um repórter de imagem da TVI, Francisco Ferreira, foi agredido nas imediações do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, depois do final do jogo Moreirense-FC Porto, que terminou empatado um golo. Pedro Pinho, agente de futebol, que esteve ligado a vários negócios com os dragões nos últimos anos, foi identificado pela GNR, e deverá será alvo de uma queixa do jornalista. O material de reportagem também ficou danificado. As agressões aconteceram no exterior do estádio, na zona do parque de estacionamento, quando o repórter de imagem, Francisco Ferreira, filmava Pinto da Costa, numa altura em que o presidente do FC Porto conversava com alguns jornalistas. Pinto da Costa presenciou depois a agressão, mesmo à sua frente, perto do autocarro portista.

Victor Pinto, outro jornalista da TVI que também estava em reportagem no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, revelou mais tarde que o autor da agressão, mostrou-se "arrependido e que até queria ressarcir a TVI devido aos prejuízos". O FC Porto empatou em casa do Moreirense a um golo, em jogo da 29.ª jornada da Primeira Liga, e deixa fugir o Sporting que agora lidera o campeonato com seis pontos de vantagem para os dragões.