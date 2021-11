Nulo em Dublin. Rep. da Irlanda 0-0 Portugal (intervalo)

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

A seleção nacional começou a fase final do apuramento para o Mundial de 2022 em Dublin, defrontando a congénere da República da Irlanda. Para este encontro, Fernando Santos optou por poupar vários jogadores que estavam limitados por acumulação de amarelos. Deste lote de jogadores em risco de falhar o encontro com a Sérvia, só João Palhinha é que começou de início.

​O médio do Sporting fazia dupla no meio-campo com o colega Matheus Nunes e com Bruno Fernandes. No ataque, Gonçalo Guedes e Ronaldo apoiavam o ponta-de-lança André Silva.

Como esperado, Portugal começou o jogo a pressionar o adversário, tecnicamente inferior à formação orientada por Fernando Santos. Na defesa, Portugal com laterais ofensivos, como Nelson Semedo e Diogo Dalot, que nos minutos iniciais, deram muito apoio ao jogo ofensivo nacional.

A equipa das quinas, usando esta noite o equipamento alternativo, teve maior posse de bola ao longo da primeira parte, mas falhou na definição do último terço. Em cima da meia hora, a Rep. da Irlanda conseguiu assustar Rui Patrício.

Pouco depois, soaram os alarmes no banco de Portugal. Cristiano Ronaldo queixou-se de dores nas costas, teve de ser assistido e continuou em campo.

Onze da República da Irlanda: Bazunu; Coleman, Duffy, Egan; Doherty, Hendrick, Cullen, Stevens; McGrath, Ogbene e Robinson.

Suplentes: Kelleher, Travers, Nathan Collins, Manning, Hourihane, McClean, Browne, Knight, O'Dowda, Idah, Parrott e Keane.

Onze de Portugal: Rui Patrício; Nélson Semedo, Pepe, Danilo e Diogo Dalot; Matheus Nunes, Palhinha e Bruno Fernandes; Gonçalo Guedes, André Silva e Ronaldo.

Suplentes: José Sá, Diogo Costa, Rúben Dias, José Fonte, João Cancelo, João Moutinho, William Carvalho, Renato Sanches, Rúben Neves, Rafael Leão, Diogo Jota e João Félix