Resultados dos testes à Covid-19 no Benfica foram todos negativos

© EPA

29 Novembro, 2021 • 21:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Todos os testes à Covid realizados pelo plantel do Benfica, depois do jogo de sábado com a B SAD, tiveram resultado negativo.



A informação foi confirmada à TSF por fonte do clube da Luz.

Em comunicado divulgado esta noite, as águias lamentam estar envolvidas, sem qualquer responsabilidade, num "dos mais tristes episódios da história do futebol português".

O Benfica esclarece que "não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partido, tendo sido obrigado a apresentar-se em campo", aguardando "serenamente" pela conclusão do inquérito aberto pela Liga.

Na sexta-feira, o Benfica defronta o Sporting, no primeiro dérbi da época. O jogo está agendado para as 21h15.