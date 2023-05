Retrato assinado por Maradona leiloado para apoiar combate ao cancro

© DR

Maradona aguardava sentado numa das cadeiras do estádio, com uma camisola vermelho vivo, semelhante àquela com que jogava no início da carreira como futebolista. O retrato assinado, nessa tarde de 2019, por El Pibe de Ouro, vai agora ser leiloado e parte dos fundos recolhidos a revertem a favor do hospital Marie Curie, em Buenos Aires, Argentina.

O retrato foi criado em 2019 em frente a Diego Armando Maradona por Cristian Landi. O craque argentino era, à época, treinador do Argentinos Juniors, primeiro clube que representou como jogador. Depois de concluída a obra, assinou-a.

Foi agora comprada por uma agência de comunicação, a MP23, que a vai leiloar numa iniciativa em parceria com a fundação italiana Sportogether, através do sistema NFT, no OpenSea.

Parte do valor de venda do quadro vai ser entregue pela organização sem fins lucrativos ao hospital Marie Curie, em Buenos Aires, para a compra de equipamento para o tratamento de cancro.