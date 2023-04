Por Miguel Jorge Fernandes 03 Abril, 2023 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou as imagens dos equipamentos que a Seleção feminina vai utilizar no Campeonato do Mundo da Austrália e Nova Zelândia.

O equipamento principal é todo vermelho - camisola e calção - com alguns apontamentos em verde.

A Seleção vai estrear os novos equipamentos nos jogos de preparação para o Mundial no Estádio Dom Afonso Henriques, frente ao Japão a 7 de abril, seguindo-se o jogo com o País de Gales a 11 de abril.