Reviravolta nos 20 minutos finais dá final four da Taça da Liga ao Arouca

© Fernando Veludo/Lusa

Por Lusa 22 Dezembro, 2022 • 22:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Dois golos nos últimos 20 minutos permitiram esta quinta-feira ao Arouca derrotar o Moreirense por 2-1 e apurar-se para a 'final four' da Taça da Liga de futebol, após um jogo que os vimaranenses controlaram até ao minuto 70.

A equipa arouquense vai estrear-se na fase decisiva da competição graças aos tentos de Tiago Esgaio, aos 70 minutos, e de Rafa Mujica, aos 79, em resposta à grande penalidade convertida por André Luís, avançado dos 'verde e brancos', aos 44.

Após impor a primeira derrota caseira da temporada ao líder da II Liga portuguesa, a formação treinada por Armando Evangelista vai encontrar o detentor do troféu, Sporting, na meia-final agendada para Leiria.

Depois de se imporem ao Benfica no Grupo C, vencendo o grupo com os mesmos sete pontos do líder invicto da I Liga portuguesa, os minhotos atacaram mais nos primeiros 15 minutos e introduziram até a bola na baliza contrária, por Camacho, ao minuto seis, num lance anulado por fora de jogo.

O Arouca 'afinou' as marcações e reagiu, ameaçando o golo num canto direto de Alan Ruiz, afastado sobre a linha de baliza por David Bruno, aos 19 minutos, e num remate de Rafa Mujica, aos 35, antes de os 'cónegos' reaparecerem perigosos na frente, em cabeceamento de Camacho por cima, aos 39.

A rasteira de Ismaila Soro após finta de Ofori no interior da área arouquense valeu ao Moreirense uma grande penalidade, aproveitada por André Luís para fazer o sétimo golo da temporada.

À exceção do 'disparo' de Rafa Mujica ao poste, aos 51 minutos, o Moreirense conservou a vantagem longe da sua área nos primeiros 25 minutos da segunda metade, com vários lances nas imediações da área contrária, mas o desvio de calcanhar de Tiago Esgaio após canto da direita selou o empate e lançou a reviravolta.

A formação da I Liga portuguesa assumiu o controlo total do jogo, com remates a rasar os ferros da baliza 'cónega', e Rafa Mujica confirmou o ascendente arouquense num lance em que se isolou para rematar fora do alcance de Pasinato, com uma finalização a meia altura.