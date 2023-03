Ricardo Batista conquista bronze na segunda etapa da Taça do Mundo de triatlo

© Reprodução Facebook/Triatlo Portugal

O português Ricardo Batista conquistou este domingo a medalha de bronze na segunda etapa da Taça do Mundo de triatlo, em New Plymouth, na Nova Zelândia, terminando a 36 segundos do vencedor, o neozelandês Hayden Wilde.

Batista concluiu a segunda de seis etapas do World Triathlon Championship Series em 56.32 minutos, o mesmo tempo registado pelo segundo colocado, o também neozelandês Tayler Reid, enquanto o vencedor registou 55.57.

O triatleta luso, que tinha sido 33.º na primeira etapa, em Abu Dhabi, em 3 de março, cumpriu os 750 metros da prova de natação em 09.01 minutos, antes de cronometrar 31.27 nos 20 quilómetros de ciclismo e 15.03 nos cinco quilómetros de corrida.

"Acho que foi uma prova bem conseguida. Saí em segundo da água, sentindo-me bastante bem, controlei o segmento de natação. Geri bem o segmento do ciclismo e, quando começámos a correr, o atleta neozelandês fugiu logo. Conseguir ir para casa com um terceiro lugar, é muito bom nesta fase, já que angario pontos significativos para a qualificação olímpica", disse, em declarações à assessoria de imprensa da Federação de Triatlo de Portugal.

Na prova feminina, a portuguesa Maria Tomé acabou na sexta posição, em 01:03.35 horas, sendo que o triunfo foi alcançado também por uma neozelandesa Nicole van der Kaay (01:02.57), à frente da compatriota Ainsley Thorpe (01:03.06), segunda, e da norueguesa Solveig Lovseth (01:03.14), terceira.