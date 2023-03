Ricardo Carvalho é adjunto de Roberto Martínez. Conheça toda a equipa técnica da seleção

Roberto Martínez, selecionador nacional © Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

A Federação Portuguesa de futebol (FPF) anunciou esta segunda-feira a equipa técnica que vai apoiar Roberto Martínez à frente da seleção nacional de futebol.

No momento da apresentação como selecionador nacional, o técnico espanhol admitiu querer ter na sua equipa um elemento que tivesse atuado com as quinas ao peito, mas, afinal, são dois. Ricardo Carvalho, antigo campeão europeu por Portugal, vai ser treinador-adjunto de Roberto Martínez, enquanto Ricardo Pereira será um dos treinadores de guarda-redes.

O antigo defesa central de FC Porto, Chelsea, Real Madrid e Mónaco já tem experiência como treinador-adjunto, tendo acompanhado André Villas-Boas no Olympique de Marselha. O antigo guarda-redes já fazia parte da estrutura de formação da FPF.

Há mais um português na equipa técnica de Roberto Martínez: Bruno Pereira, de 44 anos, vai excercer funções no departamento de análise e inovação. Era coordenador do departamento de observação, análise e scouting da FPF.

Os restantes elementos são Jesus Seba (departamento de observação), Richard Evans (treinador-adjunto), Anthony Barry (treinador-adjunto), Iñaki Bergara (treinador de guarda-redes) e Stjin Campo (departamento de análise e inovação).

O novo selecionador nacional vai anunciar a primeira lista de convocados na sexta-feira. Portugal defronta o Lichtenstein no dia 23 de março (quinta-feira) e o Luxemburgo três dias depois (domingo). Os dois jogos são a contar para a fase de qualificação para o Euro 2024.

Conheça os elementos da equipa técnica da seleção:

- Ricardo Carvalho, 44 anos, antigo internacional português, campeão europeu em 2016, foi adjunto de André Villas-Boas no Olympique de Marselha. Será também treinador-adjunto na Seleção Nacional.

- Jesus Seba, 48 anos, jogador espanhol que passou pelo futebol nacional (Chaves e Belenenses), acompanhou Roberto Martínez nas equipas técnicas de Wigan, Everton e seleção da Bélgica. Vai liderar o departamento de observação.

- Richard Evans, 54 anos, licenciado em ciências do desporto e fisioterapia, teve funções de chefia nestas áreas no Swansea e Wigan até liderar o departamento de performance do Everton. O galês fez parte do staff de Martínez na Bélgica. Volta agora a ser adjunto do novo selecionador nacional e lidera a área de "performance" da Seleção.

- Anthony Barry, 36 anos, é inglês e técnico adjunto no Chelsea, acumulando idênticas funções nas seleções da República da Irlanda e depois na Bélgica, onde já trabalhou com Martínez. Terá estatuto semelhante na Seleção portuguesa.

- Ricardo Pereira, 47 anos, antigo guarda-redes internacional português, teve grande destaque no Euro 2004 e no Mundial 2006. Já se encontra na FPF como treinador nacional na formação. Vai assumir as funções de treinador de guarda-redes.

- Iñaki Bergara, 61 anos, produto da cantera do At. Bilbau, defendeu as balizas dos principais clubes bascos nos anos 60 e 70. Acompanha Martínez desde a sua passagem pelo Swansea, tendo consecutivamente trabalhado no Wigan, Everton, Bélgica e agora Portugal no treino específico de guarda-redes.

- Bruno Pereira, 44 anos, coordenador do departamento de observação, análise e scouting da FPF, trabalha na Seleção Nacional A desde agosto de 2009. Agora com Martínez, exerce funções no departamento de análise e inovação.

- Stijn Campo, 31 anos, belga, licenciado em Educação Física e Ciências do Desporto, esteve como vídeo analista no Leuven e, durante quatro anos, na Federação belga, onde trabalhou com Martínez. Na FPF passa a integrar o departamento de análise e inovação.