Ricardo Horta, Matheus Nunes e Domingos Duarte de 'ora para jogo com República Checa

epa10001709 Portugal's Cristiano Ronaldo (2-L) and teammates attend their training session at Cidade do Futebol in Oeiras, near Lisbon, Portugal, 08 June 2022. Portugal will face the Czech Republic in their UEFA Nations League soccer match on 09 June 2022. EPA/RODRIGO ANTUNES © EPA

Os futebolistas Ricardo Horta, Matheus Nunes e Domingos Duarte vão falhar esta quinta-feira o jogo da seleção portuguesa com a República Checa, para o Grupo A2 da Liga das Nações, informou a UEFA através do sítio oficial.

Domingos Duarte volta, à semelhança do que aconteceu com a Espanha, a ser um dos três preteridos, depois de o selecionador prescindir de Vítor Ferreira nos dois primeiros jogos, de Diogo Jota no primeiro, e Gonçalo Guedes e David Carmo no segundo.

Na lista de '23' para esta quinta-feira, destaque para a entrada de Vítor Ferreira, com o médio do FC Porto a surgir na lista final depois de ter falhado o embate com a Espanha (1-1), devido a infeção com o coronavírus, e com a Suíça (4-0) ter sido poupado.

Em contrapartida, a grande 'baixa' para o jogo desta quinta-feira no Estádio José Alvalade, por opção de Fernando Santos, é o avançado Ricardo Horta, autor do golo do empate no primeiro jogo do grupo, com a Espanha (1-1).

Portugal lidera o agrupamento, com quatro pontos, os mesmos da República Checa, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

O jogo entre Portugal e a República Checa está agendado para esta quinta-feira, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Depois de enfrentar os checos, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.