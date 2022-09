Ricardo Horta não vai para o Benfica. "Isso ficou claro", garante Roger Schmidt

Roger Schmidt, treinador do Benfica © Gerardo Santos / Global Imagens (arquivo)

Por Tiago Santos e Melissa Lopes 01 Setembro, 2022 • 13:26

O treinador do Benfica, Roger Schmidt, garantiu esta quinta-feira que Ricardo Horta "não vem" para o clube da Luz. Um anúncio feito na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela de sexta-feira.

"O Ricardo não vem, isso ficou claro. Gostaria de falar acerca dos jogadores que têm contrato, e não vou falar de quem não tem", disse o técnico encarnado, colocando assim um ponto final na possível saída do jogador do Braga para o Benfica, uma hipótese que fez correr muita tinta ao longo do mercado de transferências que encerra esta quinta-feira, dia 1.

O treinador confirmou também que o clube da luz está à procura de mais um central. Tal como a TSF avançou esta manhã, os encarnados estão a negociar John Anthony Brooks para o eixo da defesa.

O norte-americano foi oferecido pelo empresário de Julian Draxler, Roger Wittmann, num negócio a custo zero para as águias. O central está livre no mercado depois de terminar a ligação ao Wolfsburgo.

Com a lesão de Morato e os problemas físicos ainda por resolver de Lucas Veríssimo e João Vítor, as águias estão no mercado à procura de um novo central, com preferência para um jogador canhoto - tanto Otamendi como António Silva jogam preferencialmente à direita.

Notícia em atualização

