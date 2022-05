Ricardo Horta "orgulhoso' por entrar na história do Sporting de Braga

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

O futebolista Ricardo Horta, que este domingo se tornou no melhor marcador de sempre do Sporting de Braga, assumiu alguma ansiedade na altura de alcançar o recorde e mostrou-se orgulhoso por ter entrado para a história do clube.

"É um orgulho, ainda mais num clube centenário como este. Confesso que fui ficando um pouco ansioso cada vez que me aproximava mais, não sabendo se ia conseguir. O futebol é um jogo coletivo, não se joga sozinho. Por isso, agradeço a todos os meus colegas. Sem eles era impossível", afirmou Ricardo Horta, em declarações divulgadas pelo emblema de Braga.

No campo do Famalicão (derrota por 3-2), num duelo da 34.ª e última jornada da I Liga, Ricardo Horta 'faturou' logo no primeiro minuto e tornou-se no melhor marcador da história do Sporting de Braga ao assinar o seu 93.º golo, destacando-se de Mário, que somou 92 nas décadas de 40 e 50 do século passado.

"Quando cheguei, muito novinho, com 21 anos, queria apenas mostrar o meu futebol. Os golos foram acontecendo, a marca começou a aproximar-se e depois passou a ser um objetivo", confessou o avançado de 27 anos.

Depois de fazer a formação no Benfica e no Vitória de Setúbal, Horta começou a carreira na formação sadina antes de rumar a Espanha para representar o Málaga, clube que na altura estava no primeiro escalão espanhol e em que passou duas temporadas.

Em 2016/17, o internacional português (tem apenas um jogo pela seleção nacional) chegou a Braga por empréstimo do emblema espanhol e acabou por ser contratado em definitivo na época seguinte.

Ao serviço dos minhotos, Ricardo Horta conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.

Esta temporada, o avançado nascido em Almada assinou 19 golos na I Liga e 23 em todas as provas, assim como somou 10 assistências.

Apesar do recorde, em 2019/20, Horta registou a sua época mais goleadora, quando chegou aos 24 tentos em todas as competições.