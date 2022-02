Ricardo Oliveira pede união e abre a porta a "reintegração" de sócios expulsos

Ricardo Oliveira, candidato à presidência do Sporting © Pedro Rocha / Global Imagens

Por António Botelho e Rui Oliveira Costa 08 Fevereiro, 2022 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato às eleições do Sporting, Ricardo Oliveira, quer um clube "melhor, maior, mais estável e sustentável". Em entrevista à TSF, o candidato refere que tem a "reestruturação financeira", como "bandeira forte" do programa e pede união no Sporting.

"Eu gostava muito de ver um Sporting unido, um Sporting em paz e que se enterrassem os machados de guerra entre os sportinguistas todos e que pudéssemos todos remar na mesma direção", afirma o candidato à presidência sportinguista.

Para isso, Ricardo Oliveira propõe uma Assembleia Geral para a reintegração dos sócios expulsos: "Colocar à apreciação dos sócios se vamos definitivamente enterrar os machados de guerra e vamos todos trabalhar em conjunto e, portanto, propor à Assembleia Geral - obviamente são os sócios que decidem - que se vote a reintegração de alguns sócios que foram expulsos e se os sócios do Sporting querem fazê-lo ou não. Na minha visão de gestão deste clube e desta SAD, são sempre os sócios os últimos a decidir."

Ainda que proponha a medida à apreciação dos sócios, o candidato insiste que "gostaria de ver um clube unido e em paz". "Esse é um passo importante para todos podermos conviver, assim como todas as famílias sportinguistas, os GOA [Grupos Organizados de Adeptos], todos aqueles que são os adeptos mais fervorosos. Todos são bem-vindos ao Sporting", garante.

Ricardo Oliveira propõe a reintegração de sócios expulsos 00:00 00:00

A "bandeira forte" do programa eleitoral de Ricardo Oliveira é, segundo o próprio, "a parte da reestruturação financeira que permita a todos do clube, todos os jogadores e treinadores, poderem fazer mais e levarem o Sporting mais além".

Por isso, a motivação do candidato à presidência do Sporting é ter um clube "melhor, maior, mais estável e sustentável com opções numa série de áreas que não estão no seu melhor ainda e podem ser melhoradas".

"Sobretudo, algumas questões que me preocupam muito e quero ver resolvidas, nomeadamente as VMOC [Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis] e toda a situação financeira que o clube atravessa, que, quanto a mim, não é tão boa. Está muito longe daquilo que, por exemplo, são os resultados desportivos recentes", considera.

Ricardo Oliveira propõe ainda uma "centralização" de todo o universo do Sporting num "grande centro desportivo" que seja uma "referência a nível mundial".

"Acho que é justo nós podermos desenvolver um projeto de muito futuro para o Sporting, que deixe uma marca grande no desporto português, maior ainda do que a que já temos, que é conseguir centralizar a formação do Sporting", começa por explicar.

Nesse sentido, Ricardo Oliveira idealiza uma infraestrutura onde "também se possa dormir, onde todos os jovens possam ali fazer o seu crescimento como homens, como desportistas, mas como sportinguistas também".

"Uma escola de vida ali toda junta e num único local, que seja mais conveniente, mais próximo de Lisboa e que tenha bons acessos, porque isso é uma coisa importante para captar mais gente. E depois, essa cidade do desporto ser realmente uma referência a nível mundial, que todos os jogadores daquilo que for em que o Sporting participe, queiram e saibam que existe um local que é ali onde se pode ser o melhor do mundo", clarifica.

O candidato acredita na centralização de toda a formação numa cidade desportiva 00:00 00:00

Ricardo Oliveira concorre com o atual presidente, Frederico Varandas, e Nuno Sousa nas eleições dos órgãos sociais do Sporting para o quadriénio 2022-2026, que se realizam no dia 5 de março.