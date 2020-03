Ricardo Pereira coloca Leicester nos quartos da Taça, Tottenham fica pelo caminho

Os Spurs de Mourinho foram eliminados da Taça de Inglaterra © EPA

Um golo do português Ricardo Pereira permitiu esta ao Leicester atingir os quartos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao vencer (1-0) o secundário Birmingham, enquanto o Tottenham, de José Mourinho, foi eliminado pelo Norwich.

No King Power Stadium, O lateral-direito luso fez de ponta de lança, à passagem do minuto 82, correspondendo de cabeça ao cruzamento de Marc Albrighton, um tento que valeu a presença na próxima fase, em que o Leicester vai defrontar o Chelsea.

A grande surpresa da ronda aconteceu na capital inglesa, entre Tottenham e Norwich, com a equipa de José Mourtinho a cair nos penáltis (3-2).

Com Gedson Fernandes em campo desde os 54 minutos, os 'Spurs' adiantaram-se na partida, através do defesa belga Vertonghen (13), que deu o melhor seguimento de cabeça a um livre cobrado pelo argentino Giovani Lo Celso.

Contudo, o suíço Josip Drmic (78) aproveitou a má abordagem do habitual terceiro guarda-redes dos londrinos, o holandês Michel Vorm, para restabelecer a igualdade e forçar o prolongamento, que não teve golos e obrigou ao desempate nas grandes penalidades, com o luso Gedson a falhar a cobrança decisiva.

Nos 'quartos', o Norwich vai defrontar o vencedor do encontro entre Derby, do 'Championship', e Manchester United.

O golo solitário do avançado argentino Aguero (53) foi suficiente para o Manchester City, com Bernardo Silva e João Cancelo entre os titulares, bater o secundário Sheffield Wednesday e marcar duelo com o Newcastle no acesso às meias-finais.

O outro desafio dos quartos de final vai opor o Shelffield United ao Arsenal.