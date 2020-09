Ricardo Quaresma regressa a Portugal e Guimarães é o destino 

Ricardo Quaresma está de regresso ao campeonato português. Vai vestir a camisola "10" do Vitória Sport Clube © Lusa

Ricardo Quaresma vai ser jogador do Vitória de Guimarães. Ao que a TSF apurou, o extremo regressa a Portugal depois de terminar contrato com os turcos do Kasimpasa e assina pelo Vitória Sport Clube.

Aos 36 anos, o internacional português vai vestir a camisola número dez dos vimaranenses.

O atleta deve ser apresentado durante esta segunda-feira.

Ricardo Quaresma tem 80 jogos pela seleção nacional e dez golos.

Em Portugal o avançado jogou por Sporting e Futebol Clube do Porto. Nos dragões somou duas passagens, entre 2013 e 2015 apontou 19 golos. Antes, esteve na cidade do Porto entre 2004 e 2008, com um registo de 31 golos marcados em quatro temporadas.

Formado no Sporting, Quaresma jogou duas temporadas na equipa principal entre 2001 e 2003.