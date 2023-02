Ricardo Sá Pinto agredido no Irão

Ricardo Sá Pinto © Miguel Pereira/Global Imagens

A confusão começou após o final do jogo com a vitória da equipa do Esteghlal em casa do Mes Kerman, por 3-2.

Sá Pinto foi expulso pelo árbitro e quando se encaminhava para os balneários festejou na direção dos adeptos do Esteghlal. O treinador português cerrou os punhos numa demonstração de felicidade por ter conquistado um triunfo.

O gesto de Sá Pinto não caiu bem junto do treinador de guarda-redes do clube adversário que agrediu o treinador português, juntando-se a essas agressões um militar das forças de segurança, com um pontapé no técnico luso.

A direção do clube de Sá Pinto já exigiu uma reunião urgente com os responsáveis de segurança e também do futebol iraniano.