Ivo Vieira sai e Gil Vicente chama por Ricardo Soares

O treinador Ivo Vieira deixou, esta quarta-feira, o comando técnico no Gil Vicente, e Ricardo Soares já foi contactado para assumir o lugar, sabe a TSF.

A saída do técnico madeirense de 46 anos, que tinha assumido o lugar em junho, acontece depois de quatro derrotas consecutivas - oito em 16 jogos na temporada -, a mais recente delas por 1-0, com o SC Braga.

A equipa venceu por quatro vezes e somou outros tantos empates sob orientação de Ivo Vieira, que deixa os gilistas no 15.º lugar do campeonato, com nove pontos. Ivo Vieira já passou por clubes como Famalicão, Vitória SC, Moreirense, Estoril, Académica, Aves, Marítimo e Nacional, bem como pelos sauditas do Al-Wehda.

Ricardo Soares, que na última época conseguiu o primeiro apuramento europeu da história dos gilistas, pode assim voltar a Barcelos depois de uma aventura de dois meses nos egípcios do Al-Ahly.