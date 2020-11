Ricardo Soares substitui Rui Almeida no comando técnico do Gil Vicente

Ricardo Soares é o novo treinador do Gil Vicente © Twitter

Ricardo Soares é o novo treinador do Gil Vicente, 17.º e penúltimo classificado da I Liga portuguesa de futebol, substituindo Rui Almeida no cargo, anunciou esta sexta-feira o clube de Barcelos.

Os galos anunciaram a contratação, com uma publicação na página oficial da rede social Facebook, em que se lê "bem-vindo, mister Ricardo Soares", acompanhada de uma imagem do técnico, de 46 anos.

O treinador vai encontrar um plantel que averbou quatro derrotas nas quatro jornadas mais recentes do campeonato, frente a FC Porto, Sporting, Vitória de Guimarães e Nacional, após cinco pontos somados nos três primeiros desafios da competição

O Gil Vicente é a segunda equipa que Ricardo Soares vai treinar na presente edição da I Liga, após ter iniciado a temporada no Moreirense, clube que oficializou a sua saída por "mútuo acordo" na segunda-feira, tendo contratado, para o lugar vago, César Peixoto.

Ricardo Soares ingressou no emblema de Moreira de Cónegos em dezembro de 2019 e elevou a turma vimaranense do 11.º lugar que ocupava para a oitava posição no final do campeonato, a segunda melhor classificação da história dos 'cónegos' - a melhor foi a sexta posição de 2018/19.

Na presente época, o Moreirense, 11.º classificado, somou oito pontos em seis partidas, antes do jogo da sétima jornada, com o Paços de Ferreira, ter sido reagendado para 01 de dezembro, face aos 30 casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados nos vimaranenses, incluindo o de Ricardo Soares, e da troca de treinadores.

O treinador natural de Felgueiras orientou ainda Desportivo de Chaves (2016/17) e Desportivo das Aves (2017/18), no escalão principal, e Vizela (2016/17), Académica (2017/18) e Sporting da Covilhã (2019/20), na II Liga, depois de passagens, na fase inicial da carreira, por Caçadores das Taipas, Lixa, Felgueiras e Ribeirão.

A estreia de Ricardo Soares no comando dos galos está agendada para as 14:30 de 20 de novembro, no terreno do Oleiros, formação da série E do Campeonato de Portugal, em jogo que abre a terceira eliminatória da Taça de Portugal.