Ricciardi abre portas a uma recandidatura à presidência do Sporting

© Lusa

Num vídeo publicado nas redes sociais da página "Reerguer o Sporting", Ricciardi sublinha que "todos são importantes para o Sporting, sem qualquer exceção.

O banqueiro e sócio leonino acrescenta que tem o objetivo de "colocar o Sporting no lugar que merece". "Vamos fazê-lo com uma equipa completamente diferente daquela que tivemos anteriormente. Também aprendemos com os nossos próprios erros", referiu José Maria Ricciardi.

O Sporting vive momentos de instabilidade com grupos de sócios a começarem a criar um requerimento para uma Assembleia Geral Extraordinária onde seja votada a destituição dos atuais órgãos sociais.

Para isso já nasceu o movimento "Dar Futuro ao Sporting", que quer reunir os requisitos necessários para convocar uma Assembleia Geral extraordinária, e assim discutir a revogação do mandato do atual Conselho Diretivo.

Para tal são necessários mil votos de sócios no gozo pleno dos seus direitos e conseguirem apresentar uma fundamentação credível para a Mesa da Assembleia Geral aceitar.