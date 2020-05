Rio Ave: "Acreditamos que vamos jogar no nosso estádio". Mas admite alternativa

© Fernando Veluda/Lsua

O presidente do Rio Ave não tem dúvidas que o Estádio dos Arcos reúne todas as condições para que o emblema vila-condense possa disputar os restantes jogos do campeonato em casa. Em entrevista à TSF, António Silva Campos assegura que o clube está descansado a aguardar pela decisão.

"Estamos a fazer um esforço muito grande para ir ao encontro das solicitações da DGS. Ontem tivemos a vistoria e, no nosso entendimento, vamos ao encontro das solicitações. Portanto estamos descansados que vamos jogar no nosso estádio. Se o nosso estádio cumpre todas as normas, não vejo nada que não nos leve a jogar em casa", afirma António Silva Campos, em declarações à TSF.

O líder dos vila-condenses não quer entrar em polémicas, depois da notícia que diz que o Benfica não concorda com a possibilidade de ter que jogar com o Rio Ave no Estádio do Dragão como casa emprestada, mas entende que se o Estádio dos Arcos não for aprovado, o clube tem que encontrar uma alternativa: "Não quero entrar em polémicas porque não há nenhuma decisão. Só depois da decisão, e se tomar conhecimento que não podemos jogar no nosso estádio, temos que encontrar uma alternativa. A partir é que nos vamos debruçar sobre o assunto".

O Rio Ave ocupa atualmente o quinto lugar da I Liga, uma posição que dá acesso às provas europeias. António Silva Campos está confiante que os vila-condenses vão conseguir manter o nível nas jornadas que faltam do campeonato: "Estamos a atravessar uma fase muito boa, até batemos alguns recordes históricos no clube. A pandemia cortou-nos um bocadinho esse bom momento, mas da maneira o grupo é muito forte e muito unido, por isso, está lá um plantel capaz de lutar pelos três pontos jogo a jogo."