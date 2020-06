Dupla de Tavares nas alas e Dyego Sousa no ataque do Benfica em Vila do Conde

Bruno Lage © Rodrigo Antunes/Lusa

O Benfica desloca-se a Vila do Conde, à procura de igualar o FC Porto no primeiro lugar do campeonato. Os dragões empataram com o Desportivo das Aves na passada terça-feira, dando a possibilidade ao Benfica de se aproximar da liderança.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Tomás Tavares, Ruben Dias, Ferro, Nuno Tavares, Weigl, Gabriel, Pizzi, Rafa, Taarabt e Dyego Sousa.

Onze do Rio Ave: Kieszek, Diogo Figueiras, Borevković, Aderllan Santos, Matheus Reis, Al Musrati, Filipe Augusto, Piazon, Diego Lopes, Nuno Santos; Taremi.

Após a retoma do campeonato, os encarnados ainda não conseguiram vencer. Os benfiquistas empataram os dois desafios, 0-0 em casa com o Tondela e 2-2 em casa do Portimonense, após vantagem de dois golos.

O Benfica, se não vencer o jogo desta noite, fica com a pior série de resultados numa temporada, com somente uma vitória em 11 desafios, em todas as competições.

Já o Rio Ave é sexto classificado com 41 pontos, a dois do Famalicão e a cinco do Sporting, respetivamente quinto e quarto classificados.

O jogo tem início às 21h15 e é arbitrado por Luís Godinho, com Tiago Martins no videoárbitro. Rui Teixeira e Valter Rufo são os assistentes.

Suplentes do Benfica: Zlobin, Florentino, Samaris, Cervi, Zivkovic, Chiquinho, Seferovic, Jota e Vinícius.

Suplentes do Rio Ave: Paulo Vítor, Nélson Monte, Junio Rocha, Pedro Amaral, Messias, Tarantini, Bruno Moreira, Carlos Mané e Gelson Dala.