Golo anulado a André Pereira. Rio Ave 0-0 Benfica (intervalo)

O Benfica desloca-se este domingo a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave na 26.ª jornada da I Liga. As águias lideram o campeonato com tranquilidade, graças aos dez pontos de vantagem para o segundo classificado, FC Porto.

A equipa de Vila do Conde está em nono lugar, com 33 pontos, e procura ultrapassar o Vizela que venceu no sábado o Casa Pia.

Roger Schmidt deixou Florentino Luís no banco, face ao risco de falhar o clássico da próxima semana frente ao FC Porto caso veja um cartão amarelo nesta partida. Aursnes faz dupla com Chiquinho no meio-campo.

A partida começou bastante equilibrada, com as águias a criarem algum perigo em ataques rápidas, enquanto o Rio Ave tentava ferir a defensiva encarnada.

Em cima da meia hora de jogo, a equipa da casa marcou mesmo, mas o lance foi anulado. Fábio Ronaldo cruza da esquerda, Otamendi tenta afastar, mas não consegue e a bola sobra para um cabeceamento de Boateng ao poste. Na recarga, André Pereira introduziu a bola na baliza, mas estava em fora de jogo.

Onze do Rio Ave: Jhonatan, Pantalon, Aderllan Santos, Patrick William, Costinha, Guga, Samaris, João Graça, Fábio Ronaldo, Emmanuel Boateng e André Pereira.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Aursnes, Chiquinho, Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Rio Ave: Magrão, Sávio, Paulo Vítor, Josué, Bruno Ventura, Vítor Gomes, Miguel Baeza, Ukra e Hernâni.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Veríssimo, Morato, Florentino, João Neves, Schjuelderuo, Tengstedt e Musa.