Rio Ave conquista última vaga na Liga Europa

Os jogadores do Rio Ave festejam após marcar um golo contra o Boavista

O Rio Ave garantiu este sábado a última vaga na Liga Europa em futebol, ao conquistar o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol com um triunfo no reduto do Boavista por 2-0, em encontro da 34.ª e última jornada da I Liga.

Os comandados de Carlos Carvalhal, que beneficiaram do empate do Famalicão no Funchal, com o Marítimo, venceram no Bessa com um 'bis' do iraniano Taremi (17 e 84 minutos), que igualou na liderança dos marcadores os benfiquistas Pizzi e Vinícius.

A formação de Vila do Conde, que já tinha disputado a Liga Europa em 2014/15, 2016/17 e 2018/19, terminou com 55 pontos. O Boavista foi 12.º, com 39.

O Famalicão falhou o inédito apuramento para as competições europeias, ao empatar 3-3 na visita ao Marítimo, na 34.ª e última jornada da I Liga.

Zainadine, aos dois minutos, René, aos 48, e Erivaldo, aos 90+5, marcaram os golos dos madeirenses, que terminam a temporada na 11.ª posição, com 39 pontos, enquanto Fábio Martins, aos 45+6, de grande penalidade, Roderick, aos 87, e Rúben Lameiras, aos 90+1, assinaram os golos dos visitantes.

O Famalicão, que dependia apenas de si para qualificar-se para a segunda pré-eliminatória da Liga Europa, acabou o campeonato na sexta posição, com 54 pontos, menos um do que o Rio Ave.