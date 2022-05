Rio Ave e Casa Pia confirmam subida à I Liga. Desportivo de Chaves vai ao play-off

Em Vila do Conde, o Rio Ave, que tinha sido despromovido na época passada, venceu por 3-0 os flavienses © José Coelho/Lusa

Rio Ave e Casa Pia asseguraram este domingo a subida à I Liga, depois de vencerem os respetivos jogos da 34.ª e última jornada da II Liga, enquanto o Desportivo de Chaves vai disputar o play-off.

Em Vila do Conde, o Rio Ave, que tinha sido despromovido na época passada, venceu por 3-0 os flavienses, com golos de Yakubu Aziz, logo no primeiro minuto, e Aderllan Santos, aos 77 e 80, terminando a prova no primeiro lugar, com 70 pontos, que lhe garante o título de campeão do segundo escalão pela quarta vez, depois de 1986, 1996 e 2003.

Com o desaire, o Desportivo de Chaves, que terminou reduzido a dez elementos, por expulsão de Luís Rocha, aos 75 minutos, fecha o campeonato com 64 pontos e no terceiro lugar, que lhe permite participar no play-off de manutenção/promoção diante do 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga, no caso o Moreirense.

Já o Casa Pia confirmou o segundo posto da competição, com 68 pontos, e o consequente regresso à I Liga 83 anos depois, com uma goleada na visita ao Leixões, por 5-1. Zach Muscat (10 minutos), João Vieira (12), Jota (16 e 39) e Derick Poloni (90+3) assinaram os golos dos lisboetas, enquanto Léo Bolgado (61) reduziu para os leixonenses, que fecham a época no oitavo lugar, com 48 pontos.