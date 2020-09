Rio Ave elimina Besiktas e está no play-off da Liga Europa

© Tolga Bozoglu/EPA

Por Francisco Nascimento com Lusa 24 Setembro, 2020 • 21:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Rio Ave venceu o Besiktas, em Istambul, no desempate por grandes penalidades (4-2). Na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, os vila condenses empataram 1-1 com os tucos no tempo regulamentar.

A jogar em casa, foi o Besiktas que se adiantou no marcado, logo aos 15 minutos de jogo. Yalcin balançou as redes de Kieszek, com um cabeceamento certeiro.

A equipa portuguesa foi atrás do prejuízo e, apesar de várias oportunidades, o golo do empate só surgiu a cinco minutos dos 90.

No prolongamento o resultado não se alterou e o jogo acabou por ser decidido nas grandes penalidades, com o Rio Ave a marcar quatro penalidades, não desperdiçando nenhuma, ao contrário do Besiktas, que falhou dois castigos máximos.

Na próxima fase, o 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga Europa, o Rio Ave vai defrontar o vencedor do jogo entre o AC Milan e o Bodo/Glimt.