Rio Ave empata com Santa Clara e bate recorde de pontuação na I Liga

© Fernando Veludo/Lusa

Por Lusa 18 Julho, 2020 • 22:24

O Rio Ave empatou, este sábado, 2-2 em casa com o Santa Clara, no jogo inaugural da 33.ª e penúltima jornada, e bateu o recorde pontual no seu histórico de participações na I Liga de futebol.

O iraniano Mehdi Taremi, aos 23 minutos e aos 81, de grande penalidade, 'bisou' para a equipa da casa, enquanto Zé Manuel, aos 45, e Fábio Cardoso, aos 69, marcaram os golos dos visitantes, que se mantêm no 10.º lugar do campeonato, com 42 pontos.

Com o empate, o Rio Ave, que sobe provisoriamente ao quinto lugar, por troca com o Famalicão, que hoje defronta o Boavista, passa a somar 52 pontos, superando por um ponto o anterior recorde de pontuação do clube de Vila do Conde na I Liga, estabelecido em 2017/18.