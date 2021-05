Por Gonçalo Teles 15 Maio, 2021 • 19:34 Partilhar este artigo Facebook

A precisar de pontos para não se atrasar na luta pela manutenção, o Rio Ave recebe este sábado o FC Porto, que está a uma vitória de confirmar a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, em jogo da 33.ª jornada da Primeira Liga.

Nos dragões, destaque para a ausência de Marega que, já anunciado como reforço do Al-Hilal, não foi sequer convocado.

Sem medo de ir atrás dos pontos de que tanto precisam, os vilacondenses lançaram-se no ataque desde cedo e, sobretudo, por intermédio dos três homens da frente: Gelson Dala, Rafael Camacho e, em especial, Carlos Mané não se inibiam de disparar em direção à baliza de Marchesín.

Mas o FC Porto também não ia a Vila do Conde para adiar a entrada na Champions e, sobretudo por intermédio de Taremi, criou perigo. Ainda assim, faltava acerto ao FC Porto que, aos 24 minutos, já tinha feito quatro remates, mas nenhum deles tinha saído enquadrado com a baliza. Essa mesma estatística acabaria por mudar no minuto seguinte quando, novamente Taremi, atirou à trave da baliza de uma zona em que quase não tinha ângulo de remate.

O Rio Ave acabaria por responder depois de um período de pressão muito alta quando, aos 37', Gelson Dala sentou Pepe no interior da grande área do FC Porto e enviou a bola para a frente da baliza, onde Carlos Mané falhou a emenda por centímetros. A importância de marcar era tal que, um pouco por todo o campo, os colegas de equipa acabariam por ajoelhar-se, incrédulos.

E porque um azar nunca vem só, Camacho sairia lesionado pouco depois. Entrou Gabrielzinho para o seu lugar e, pouco depois, chegaria o intervalo com o 0-0 no marcador.

E, se na primeira parte, tinha faltado ao FC Porto um caminho eficaz para a baliza de Kieszek, João Mário encontrou-o aos 56 minutos. Subiu pelo corredor direito, tirou Pedro Amaral do caminho e encontrou Toni Martínez e desmarcar-se no interior da grande área. O espanhol rodou, rematou e marcou.

Depois, foi só seguir o caminho que já estava aberto. Aos 58', Luis Díaz trabalhou bem sobre a esquerda depois de um passe de Taremi e rematou para o fundo da baliza.

A precisar de ir atrás dos pontos, Miguel Cardoso abdicou de Tarantini e Nélson Monte para as entradas de Guga e Júnior Brandão. No FC Porto, Sérgio Oliveira preparava-se para ir a jogo no lugar de Taremi. E mal precisou de aquecer.

Deu a bola a Otávio, o brasileiro entregou a Luis Díaz e o colombiano voltou a encontrar Sérgio Oliveira que, à entrada da grande área, rodou, rematou ao poste e viu a bola entrar na baliza.

Ainda na corrida pelos pontos, Miguel Cardoso não tirou o pé do acelerador e, apesar de ter abdicado de Mané e Dala, lançou Meshino e Anderson. No FC Porto, Otávio saiu com queixas para a entrada de Nanu. João Mário passava a jogar mais subido no terreno.

Onze do Rio Ave: Kieszek, Borevkovic, Santos, Nélson Monte, Ivo Pinto, Pedro Amaral, Tarantini, Filipe Augusto, Carlos Mané, Rafael Camacho e Gelson Dala

Onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Pepe, Diogo Leite, João Mário, Grujic, Uribe, Otávio, Luis Díaz, Taremi e Toni Martínez

Depois das vitórias de Boavista e Farense, esta tarde, os 31 pontos dos vilacondenses colocam a equipa no 16.º lugar, que obriga a um play-off disputado com o terceiro classificado da Segunda Liga por um lugar no escalão máximo do futebol português na próxima época.

O jogo é arbitrado por Rui Costa, assistido por Nuno Manso, João Bessa Silva. No VAR está Vasco Santos.

Suplentes do Rio Ave: Leo Vieira, Júnior Brandão, Anderson, Geraldes, Guga, Costinha, Sávio, Meshino e Gabriel Souza

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa, Marcano, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Felipe Anderson, Evanílson, Nanu, Fábio Vieira e Francisco Conceição