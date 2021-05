© Mário Cruz/EPA

Por TSF 05 Maio, 2021 • 21:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Sporting procura esta quarta-feira, no terreno do Rio Ave, cimentar a liderança da I Liga e capitalizar o clássico da 31.ª jornada, que poderá deixar os leões a um pequeno passo do título de campeão.