Conheça o onze do Sporting para o jogo com o Rio Ave

O Sporting procura esta quarta-feira, no terreno do Rio Ave, cimentar a liderança da I Liga e capitalizar o clássico da 31.ª jornada, que poderá deixar os leões a um pequeno passo do título de campeão.

Onze do Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan Santos e Pedro Amaral; Filipe Augusto, Guga e Francisco Geraldes; Gelson Dala, Fábio Coentrão e Jr Brandão.

Suplentes: ​​​​​​​Leo Vieira, Nélson Monte, Tarantini, Pelé, Ronan David, Costinha, Mané, Sávio e Gabrielzinha.

Onze do Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates e Feddal; João Pereira, Palhinha, João Mário e Nuno Mendes; Pedro Gonçalves, Paulinho e Nuno Santos.

Suplentes: Maximiano, Matheus Nunes, Plata, Antunes, Daniel Bragança, Eduardo Quaresma, Jovane e Dário Essugo.

A partir das 21h00, em Vila do Conde, o conjunto liderado por Rúben Amorim, com 76 pontos, vai tentar aumentar provisoriamente para nove a margem sobre o FC Porto (70), segundo, e para 13 face ao Benfica (66), terceiro, que se defrontam na quinta-feira, no Estádio da Luz.

Depois de nas últimas cinco temporadas não ter ficado sequer abaixo do sétimo lugar, o Rio Ave encontra-se em posição frágil (15.º), com 31 pontos, pelo que um triunfo sobre o líder do campeonato, que segue invicto, serviria de tónico para os derradeiros duelos pela manutenção.