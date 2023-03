Rio Ave vence na visita ao Santa Clara e agrava crise açoriana. Veja os golos

Por Lusa 17 Março, 2023 • 22:38 Partilhar este artigo Facebook

O Rio Ave venceu esta sexta-feira por 2-0 na visita ao Santa Clara, na abertura da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os açorianos a somarem o 12.º jogo consecutivo sem vencer no campeonato.

Em Ponta Delgada, o Rio Ave, que desperdiçou por André Pereira uma grande penalidade aos 45+1, adiantou-se no marcador com um autogolo do defesa brasileiro Ítalo, aos 51 minutos, e ampliou a vantagem aos 73, pelo avançado colombiano Leonardo Ruiz.

Com este triunfo, o Rio Ave somou a segunda vitória consecutiva e está em oitavo, com 33 pontos, enquanto o Santa Clara não vence no campeonato há 12 jogos, com dois empates e 10 derrotas, seis delas seguidas, e está em último, com 15 pontos, podendo ficar mais longe dos adversários diretos na luta pela manutenção.