Ristovski distinguido pelo contributo para o futebol da Macedónia do Norte

O defesa internacional Stefan Ristovski foi distinguido pela Federação de Futebol da Macedónia do Norte com um prémio que reconhece a contribuição do jogador do Sporting para o desenvolvimento da modalidade naquele país dos Balcãs.

"Obrigado por este reconhecimento, espero que minha contribuição para o futebol nacional no próximo ano seja recompensada com a qualificação para o Campeonato da Europa" de 2020, escreveu Ristovski na conta oficial na rede social Instagram.

O defesa do Sporting, de 27 anos, que esta época participou em apenas seis jogos da equipa lisboeta, recebeu o prémio na terça-feira, numa cerimónia em que o compatriota Elif Elmas, médio do Nápoles, foi designado o melhor representante no estrangeiro do futebol macedónio.