Rivais de Manchester em "guerra" por Nuno Mendes

Por Bruno Sousa Ribeiro 12 Março, 2021 • 12:44

Nuno Mendes, lateral esquerdo do Sporting, está a ser apontado ao Manchester City mas, nas últimas horas, o clube de Bruno Fernandes entrou na corrida.

A TSF está em condições de avançar que o Manchester United está disposto a fazer uma proposta que satisfaça o Sporting. Os 'red devils' prometem fazer de tudo para garantir o jogador e evitar que rume até ao vizinho e grande rival da cidade. Para já, o United fez uma primeira abordagem junto dos agentes de Nuno Mendes e, nas próximas horas, pretende contactar o Sporting.

Ao que pudemos apurar ainda, Bruno Fernandes, conhecendo bem o jovem jogador, já fez saber aos responsáveis do United que será uma contratação segura e de futuro.

Acontece que o Sporting tem uma parceria com o Manchester City. Por via disso, os 'citizens' levam vantagem. Esta sexta-feira, o jornal Record escreve que Pep Guardiola quer o jovem lateral e uma das possibilidades é incluir no negócio a cedência do passe de Pedro Porro.

Mas atenção que os rivais de Manchester não são os únicos na corrida. A TSF apurou também que o Real Madrid foi outro dos clubes a perguntar pelo jogador. O agente de Nuno Mendes esteve esta semana na capital espanhola para ouvir propostas.

Para já, sabe a TSF, o único clube a apresentar uma proposta formal foi o Liverpool, logo início da época. Os 'reds' acenaram com 27 milhões de euros, proposta que foi imediatamente recusada pelos leões.

Fonte próxima de Nuno Mendes garante também à TSF que o jogador está tranquilo, não tem o hábito de ler jornais e que afirma que se sente muito bem em Alvalade.

Recorde-se que Nuno Mendes renovou há pouco com os leões, passou a ganhar mais de ordenado e a cláusula subiu de 45 para 70 milhões de euros. É perto dessa verba que o Sporting quer meter nos cofres para, juntamente com os milhões da Champions, equilibrar as contas e preparar mais uma época tranquila.