River perdeu, Enzo Fernández "foi dos melhores" e pode viajar para Lisboa daqui a dias

São boas notícias para Roger Schmidt: Enzo Fernández está mais perto de começar a nova época no Benfica. O River Plate perdeu esta madrugada, por 1-0, com o Vélez Sarsfield, na primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, e está obrigado a virar a eliminatória para não ser eliminado já da competição. A segunda mão é já na próxima quinta-feira.

Se o River Plate for eliminado e, nesta altura, isso está mais próximo de acontecer, Enzo Fernández vai chegar à Luz mais cedo do que estava previsto e fazer a pré-temporada no Benfica. O comentador de futebol da TSF, Tomás da Cunha, que assistiu a todo o jogo entre Veléz Sarsfield e River Plate, revela que "1-0 acaba por ser um resultado simpático, naquela que foi uma das piores exibições do River Plate dos últimos anos na Libertadores" e acrescenta, que "o guarda-redes do River Plate foi o melhor em campo" dos argentinos. No entanto, Tomás da Cunha avisa que "o River Plate é muito mais forte em casa e tem todas as condições para dar a volta".

O reforço do Benfica, Enzo Fernández, foi titular e atuou os 90 minutos do lado do River Plate. O comentador da TSF, seguiu de perto o médio argentino: "Não fez uma exibição brilhante, mas foi dos mais influentes, sobretudo na construção. Jogou mais atrás neste jogo e sobressaiu o melhor de Enzo Fernández. Esteve perto de marcar num remate fora de área, naquele que é um dos melhores atributos do jogador. Acabou por ser dos mais esclarecidos do River Plate, numa exibição muito pobre do ponto de vista coletivo."

O jogo da segunda mão está agendado para a madrugada de quinta-feira da próxima semana, 7 de julho, data em que já vai saber-se se Enzo Fernández vai mais cedo para a Luz ou não.

Roger Schmidt abriu esta manhã as portas do treino do Benfica aos jornalistas, apenas durante os primeiros 15 minutos. O novo treinador dos encarnados teve à disposição 28 jogadores. O único ausente foi Lucas Veríssimo, que está lesionado.

De resto, por aquilo que foi possível ver, o novo preparador físico, também alemão, Yann-Benjamin Kugel, deu indicações aos jogadores em português, num treino com muito trabalho com bola.

