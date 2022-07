River Plate eliminado da Libertadores. Enzo Fernández chega mais cedo ao Benfica

Enzo Fernandez © Juan Mabromata/AFP

O River Plate não foi além de um empate a zeros, na madrugada desta quinta-feira, frente ao Vélez. Numa eliminatória dos quartos-de-final que colocou frente a frente duas equipas argentinas, o resultado da primeira mão - vitória por 1-0 da formação de Sarsfield - decidiu a eliminação do emblema de Buenos Aires da Libertadores.

Devido ao resultado desfavorável para o River Plate, Enzo Fernández está de malas feitas para Lisboa, onde se vai apresentar no Benfica. Em caso de passagem dos milionarios, o médio argentino tinha ordem para chegar apenas no mercado de inverno, mas o afastamento precoce do clube da principal competição na América do Sul permite que chegue durante a pré-época dos encarnados.

Final del partido. River 0 - Vélez 0.#VamosRiver ⚪️ ⚪️ pic.twitter.com/LbdbWO4nIO - River Plate (@RiverPlate) July 7, 2022

Enzo Fernández foi titular no encontro e completou os últimos 60 minutos com a camisola do campeão argentino, saindo para a entrada do ex-FC Porto, Juan Quintero.

O Benfica chegou a um princípio de acordo, no passado dia 23 de junho, com os argentinos do River Plate para a contratação do futebolista. O médio de 21 anos cumpriu duas épocas na equipa principal do River Plate, clube no qual foi formado, e também contou com um empréstimo ao Defensa y Justicia, em 2020.

As águias vão pagar 10 milhões de euros pela contratação e ficarão com 75% dos direitos económicos do jogador, num negócio que inclui mais oito milhões de euros em variáveis.