Roberto Firmino assina pelos sauditas do Al Ahli

O futebolista brasileiro Roberto Firmino, que estava livre depois de terminar contrato com o Liverpool, é reforço do Al Ahli, formação que assegurou a subida ao primeira escalão da Arábia Saudita, anunciou esta terça-feira o emblema de Jeddah.

O avançado de 31 anos assinou contrato até 2026 e segue carreira no futebol saudita depois de oito temporadas em Inglaterra, em que conquistou uma Liga dos Campeões, uma Premier League e uma Taça da Inglaterra com os reds.

Antes do Liverpool, Firmino começou a carreira no Figueirense e a seguir rumou à Alemanha para defender as cores do Hoffenheim durante cinco épocas.

Pelo Brasil, o avançado tem 55 jogos e 17 golos e esteve na seleção que conquistou a Copa América, em 2019.