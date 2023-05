Roberto Martínez divulga convocados de Portugal para jogos com Bósnia e Islândia

Roberto Martínez © Rodrigo Antunes/Lusa

O selecionador Roberto Martínez divulga esta segunda-feira a lista de convocados de Portugal para os duelos em junho com Bósnia-Herzegovina e Islândia, jogos do Grupo J da fase de qualificação para o Euro2024 de futebol.

As escolhas do técnico espanhol serão anunciadas pelo próprio numa conferência de imprensa agendada para as 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em relação à última convocatória, que teve um total de 26 jogadores, o lateral Nuno Mendes, do Paris Saint-Germain, é baixa certa devido a lesão, tal como o médio João Mário, que anunciou no domingo o adeus à seleção.

Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024.