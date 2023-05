Roberto Martínez diz que Ronaldo "não estava pronto para se afastar da seleção"

Roberto Martinez © Kenzo Tribouillard/AFP

O selecionador Roberto Martínez afirmou esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo, de 38 anos, mostrou disponibilidade para fazer parte do novo ciclo da seleção portuguesa de futebol e que não está ainda preparado para abandonar a equipa.

"Quando cheguei falei pessoalmente com todos os jogadores. O Cristiano Ronaldo não estava pronto para se afastar da seleção. Disse-me que queria fazer parte do novo ciclo e por isso foi incluindo na convocatória de março. Marcou quatro golos e foi um verdadeiro líder", afirmou Roberto Martínez, em declarações no programa britânico talkSport.

Além dos golos, o treinador de 49 anos destacou a importância que o capitão Cristiano Ronaldo tem no balneário da seleção nacional.

"Traz uma experiência que nenhum outro jogador no futebol mundial tem. É alguém que pode chegar às 200 internacionalizações e que é muito útil no balneário", disse.

No mesmo programa, Martínez assumiu que o avançado Rafael Leão, a atuar no AC Milan, merece ter "outro papel" na seleção nacional.

"Ele joga de forma instintiva. Tem muito talento. Precisamos de lhe dar outro papel na seleção. Essa é a nossa responsabilidade", referiu.

No apuramento para o Euro2024, Portugal recebe a Bósnia-Herzegovina em 17 de junho, no Estádio da Luz, em Lisboa, às 19:45, e ruma à Islândia para defrontar a seleção local três dias depois, no Estádio Laugardalsvöllur, em Reiquiavique, às 19:45 (hora de Lisboa).

No arranque da qualificação, nos dois jogos que marcaram a estreia absoluta de Martínez no comando da seleção nacional, Portugal bateu o Liechtenstein, por 4-0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e foi ao Luxemburgo golear por 6-0.

A equipa das 'quinas' lidera o Grupo J com seis pontos, seguida da Eslováquia, que tem quatro, e de Bósnia e Islândia, ambos com três. O Luxemburgo, com apenas um ponto, e o Liechtenstein, sem pontos, ocupam os últimos lugares.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro2024.