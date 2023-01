Roberto Martínez, jogador de divisões inferiores e treinador de seleções de topo

Roberto Martínez, novo selecionador nacional © Manan Vatsyayana/AFP

Roberto Martínez é o novo selecionador nacional de futebol. O treinador espanhol é apresentado esta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Roberto Martínez nasceu a 13 de julho de 1973, na cidade catalã de Lerida, em Espanha. Começou a jogar futebol no Real Saragoça, onde subiu à equipa principal em 1991/1992. Contudo, enquanto jogador não teve grande sucesso em Espanha, jogando apenas por uma ocasião no principal campeonato em Espanha.

Depois de ter atuado maioritariamente nas equipas secundárias do Saragoça, nas divisões inferiores, Roberto Martínez transferiu-se para o Balaguer, onde esteve apenas uma temporada, antes de saltar para as ilhas britânicas, onde esteve a maior parte da carreira.

O médio defensivo chegou ao Wigan em 1995 e lá permaneceu até 2001. Pela equipa azul e branca, Roberto Martínez fez 69 jogos, em que marcou três golos, sempre nas divisões secundárias de Inglaterra. No verão de 2001 foi para o norte da ilha, passando a jogar pelo Motherwell, da Escócia. Esteve apenas um ano, onde jogou em 16 ocasiões.

No ano seguinte regressou a Inglaterra, para representar Walsall. Ficou apenas meia temporada e fez só seis jogos, transferindo-se em janeiro para o Swansea, equipa do País de Gales que atua no futebol inglês. Foi aí que teve a melhor fase da carreira, atuando em 120 ocasiões e marcando dois golos, entre 2003 e 2007.

Nesse ano, decidiu terminar a carreira para assumir o papel de treinador no mesmo Swansea. E foi como treinador que ganhou notoriedade, principalmente no futebol inglês. Esteve dois anos e meio na equipa galesa e rapidamente ganhou títulos. Na primeira época completa no clube venceu a League One, terceira divisão inglesa, e no ano seguinte ficou em oitavo lugar no Chapionship, segunda divisão.

Em 2009 aceitou o desafio do Wigan, estreando-se na Premier League. Regressado a um clube que representou enquanto jogador, Roberto Martínez esteve quatro temporadas. Nas primeiras três cumpriu o objetivo de permanecer no principal escalão do futebol inglês, com dois 16.º e um 15.º lugar.

A última época (2012/2013) foi agridoce para o técnico e para o clube. As coisas não correram bem no campeonato inglês, terminando na 18.ª posição e caindo para o Championship. Por outro lado, o Wigan venceu a Taça de Inglaterra, o único troféu da história do clube, tirando títulos nas divisões secundárias.

Ainda assim, Roberto Martínez acabou por abandonar a equipa para permanecer na Premier League. Mudou-se para Liverpool para liderar do Everton em três épocas. Em 2013/2014 acabou o campeonato em quinto lugar, qualificando-se para as competições europeias. Na temporada seguinte terminou a liga em 11.º lugar e caiu nos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Dínamo Kyiv.

Em 2015/2016 voltou a acabar o campeonato inglês na 11.ª posição, deixando o clube no final da temporada para abraçar um novo projeto. A Bélgica caiu aos pés do País de Gales nos quartos de final do Euro 2016 e a federação belga deixou sair Marc Wilmots e contratou Roberto Martínez para o seu lugar.

Com uma das gerações mais fortes da história do futebol belga, conseguiu o melhor resultado logo na primeira competição que disputou. No Mundial 2018, disputado na Rússia, a Bélgica terminou o grupo na primeira posição, à frente da Inglaterra, e eliminou o Japão e a Bélgica até chegar às meias-finais da competição, onde acabou derrotado pela França, que viria a ser campeã do mundo. Venceu ainda a partida do terceiro e quarto lugar frente à Inglaterra.

Depois de nova qualificação bem conseguida, a Bélgica chegava ao Euro 2020 (disputado em 2021 por causa da pandemia de Covid-19) como uma das favoritas ao título. Voltou a fazer uma fase de grupos imaculada e eliminou Portugal nos oitavos de final, mas caiu perante a Itália na ronda seguinte. Na segunda competição consecutiva, Roberto Martínez voltava a ser eliminado pela seleção que acabaria por vencer a competição.

Ano e meio volvido e a Bélgica voltava a chegar a uma grande competição com expectativa de a vencer. No entanto, o Mundial 2022, no Catar, foi para esquecer para os belgas, tendo caído ainda na fase de grupos. Ficou atrás de Marrocos e Croácia, vencendo apenas o Canadá e ditando a saída do espanhol da seleção belga.

Em 2021, a Bélgica terminou a Liga das Nações em quarto lugar, não tendo conseguido a qualificação para a final four das edições de 2019 e 2023. Para a história, ficam 79 jogos da seleção belga com Roberto Martínez no comando, com 56 vitórias, 13 empates e 10 derrotas.