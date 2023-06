Roberto Martínez quer Portugal a "jogar bem" para bater a Islândia

© Pedro Rocha/Global Imagens (arquivo)

O selecionador Roberto Martínez afirmou esta segunda-feira que Portugal tem de "jogar bem" para bater na terça-feira a Islândia, em Reiquiavique, no apuramento para o Euro 2024 de futebol, e destacou as qualidades do adversário nórdico.

"Conheço bem a Islândia. É uma equipa equilibrada. Bem organizada, perigosa, muito boa nas bolas paradas. Temos de jogar bem. É uma equipa competitiva, que respeitamos muito", afirmou Roberto Martínez, no Estádio Laugardalsvöllur, na capital islandesa, na conferência de imprensa de antevisão do duelo do Grupo J.

O técnico espanhol mostrou-se "muito contente" com a energia demonstrada pelos jogadores nos últimos dias, num estágio de junho de seleções que é sempre difícil a nível físico, por acontecer após o fim da longa temporada de clubes.

"O treino de ontem (domingo) foi cheio de energia. Temos os 25 jogadores disponíveis e isso é muito importante quando se joga num período de 72 horas. Ainda mais depois de um jogo difícil a nível físico com a Bósnia. Depois do treino de hoje, vamos ver quem joga", disse.

Martínez enalteceu o papel da defensiva portuguesa, mas também dos dois guarda-redes, Rui Patrício e Diogo Costa, nos últimos jogos da seleção nacional, deixando Portugal sem nenhum golo sofrido até agora no apuramento e com 13 marcados.

"A equipa defende sempre em conjunto, a equipa toda, mas os defesas centrais têm estado muito bem e os guarda-redes. Rui Patrício esteve em grande nível nos jogos com Lienchestein (4-0) e Luxemburgo (6-0), enquanto o Diogo Costa com a Bósnia fez uma defesa fantástica no encontro", referiu o treinador de 49 anos.

O Islândia-Portugal, da quarta jornada do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, está agendado para as 19h45 (18h45 horas locais) e terá arbitragem do alemão Daniel Siebert.

A equipa das 'quinas' lidera o grupo com nove pontos, seguida da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.

Apenas os dois primeiros colocados do agrupamento se qualificam para a fase final do Euro 2024, que vai decorrer na Alemanha.