Rochinha está muito próximo de ser reforço do Sporting

O Sporting está muito perto de garantir a contratação de Rochinha ao Vitória de Guimarães por dois milhões de euros. A notícia foi avançada pelo Record e já foi confirmada pela TSF.

O extremo de 27 anos já estava há muito nos planos de Rúben Amorim e agora o negócio está prestes a ser fechado. Rochinha pode ser oficializado como reforço do Sporting ainda esta semana.

Na opinião do comentador de futebol da TSF Tomás da Cunha, Rochinha "é um jogador que tem deixado alguma qualidade no futebol português ao serviço do Vitória de Guimarães e vai entrar na rotação das três posições da frente do Sporting. É um desequilibrador nato, joga bem com os dois pés, mas há que perceber que tem 27 anos, é para ter impacto imediato, nomeadamente, a partir do banco." Para Tomás da Cunha, Rochinha "não é um jogador que vai transformar a realidade do ataque do Sporting como foi por exemplo Pablo Sarabia."

Rochinha fez as últimas quatro temporadas no Vitória de Guimarães. Na última época fez 36 jogos, marcou sete golos e fez quatro assistências. O avançado de 27 anos conta ainda com duas passagens pelo estrangeiro no Standard Liège e no Bolton. Rochinha dividiu a formação entre o Benfica e o FC Porto e vai agora representar o terceiro grande na carreira.