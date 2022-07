Rodri renova com o Manchester City até 2027

© Peter Powell/EPA

O futebolista internacional espanhol Rodri Hernández prolongou o contrato com o Manchester City por mais três anos, até junho de 2027, anunciou esta terça-feira o campeão inglês na sua página na Internet.

Rodri, de 26 anos, que soma 33 internacionalizações pela Espanha, ingressou no Manchester City no verão de 2019 proveniente do Atlético de Madrid e fez 151 jogos nas três temporadas no Etihad.

"Entrar no City em 2019 foi a melhor decisão que tomei na minha carreira. Amei cada segundo. Os adeptos têm sido fantásticos comigo, sinto-me totalmente apoiado pelo clube e o treinador dá-me força todos os dias", disse o médio.

Rodri considera o City a sua segunda família e agradece ao treinador Josep Guardiola e ao seu "trabalho duro", bem como a toda a equipa dos bastidores, o facto de ter evoluído como jogador.

"Tivemos muito sucesso desde que cheguei aqui, o que é algo que me deixa muito orgulhoso. Mas, para ser honesto, esse sucesso ainda me deixou mais faminto por mais. Quando se começa a ganhar títulos, não se quer parar", explicou Rodri.

O médio espanhol sente que o City "oferece as melhores oportunidades para ganhar troféus" e por isso disse estar muito feliz "por ficar por mais tempo".