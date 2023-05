Rodrigo Pinho espera que "sábado seja um dia de alegria para todos os benfiquistas"

Rodrigo Pinho © José Sena Goulão/Lusa (arquivo)

Por Teófilo Fernando e Rui Oliveira Costa 25 Maio, 2023 • 21:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica recebe o Santa Clara no sábado e vai ter um adepto especial no Brasil. As águias precisam de uma vitória e Rodrigo Pinho acredita que será "um dia de alegria para todos os benfiquistas".

"Procuro assistir sempre aos jogos, torcendo aqui. Fiz muitos amigos no clube e espero que sábado seja um dia de alegria para todos os benfiquistas. É bem merecido, o Benfica fez um campeonato excelente. Acho que foi a equipa que praticou melhor futebol. Acho que o título será merecido", disse o avançado à TSF.

Ouça as declarações de Rodrigo Pinho à TSF 00:00 00:00

Rodrigo Pinho participou em duas partidas na Liga na primeira parte da temporada, antes de se transferir para o Coritiba, do Brasil, por isso, caso o título fique na Luz, também terá uma medalha guardada para si.

Além dos 45 minutos na Liga, o brasileiro jogou ainda na Liga dos Campeões, na Taça da Liga e na Taça de Portugal, num total de 128 minutos pelas águias esta temporada.

"Mesmo que participando em poucos jogos, pude estar com o grupo desde a pré-época. Vou estar ligado pela TV a torcer bastante. Tenho a certeza de que o título vai chegar. Vou guardar para sempre esse momento. Claro que agora já estou noutro clube, tenho outros objetivos aqui, mas, como disse, tenho um carinho muito grande e muito especial pelo Benfica. É sempre bom fazer parte dessa história", afirma.

A escolha de Roger Schmidt, para Rodrigo Pinho, é parte do segredo da temporada do Benfica: "É um grande treinador. A maneira de lidar com todos os jogadores, como se comporta mesmo com aqueles que não estão a jogar. Procura sempre ter diálogo e a maneira como dá os treinos, a intensidade que ele coloca em todos os treinos, a cobrança. É um grande treinador e é merecedor desse título."

Rodrigo Pinho diz que a escolha de Roger Schmidt é parte do segredo da época do Benfica 00:00 00:00

O Benfica entra em campo no sábado frente ao Santa Clara na última jornada do campeonato. Uma vitória garante o título para o clube da Luz e um empate pode bastar, caso o FC Porto não vença o Vitória SC por 11 golos de diferença.

Em Portugal, além do Benfica, Rodrigo Pinho passou por SC Braga, Nacional e Marítimo.