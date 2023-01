Roger Schmidt assume que está preparado para perder Enzo Fernández

O treinador do Benfica, Roger Schmidt © Global Imagens

O treinador Roger Schmidt assumiu esta segunda-feira que está preparado para perder Enzo Fernández no mercado de inverno de transferências de futebol e lembrou que o Benfica nada poderá fazer se alguém pagar a sua cláusula de rescisão.

Questionado em conferência de imprensa, no Seixal, sobre se tem um 'plano B' para o caso de perder o médio argentino nos últimos dois dias do mercado, o técnico admitiu que o clube tem de tem "sempre de preparar tudo nos bastidores, especialmente no final da janela de transferências" e "especialmente quando não está no lugar do condutor".

"Todos sabemos que temos uma situação com o Enzo em que ele tem uma cláusula no contrato, o que significa que se o jogador quiser e houver um clube que pague esta quantidade de dinheiro, não podes impedi-lo. Claro que temos de estar preparados para isso, temos de encontrar soluções, mas neste momento ele é nosso jogador", comentou Schmidt.

Mais à frente, o técnico elogiou mesmo as qualidades de Enzo Fenrnández, "uma grande pessoa e um grande jogador", lembrou que tem dito várias vezes que "enquanto a janela de transferências estiver aberta" tem de estar "sempre à espera que aconteça alguma coisa" e lembrou que o médio tem conseguido passar 'ao lado' do ruído sobre a sua possível saída.

"Gostei que, após as conversações no início de janeiro, ele tenha conseguido focar-se novamente no Benfica. Fez grandes jogos pelo Benfica, o que prova o que disse antes, que a sua atitude, a sua paixão a 100% pelo Benfica está lá, mas também sabemos como funciona o negócio do futebol", resignou-se o técnico.

Situação diferente da de Enzo Fernández é a de Nico Otamendi, jogador que termina contrato com as 'águias' no final desta época e que Schmidt disse que irá "respeitar a sua decisão" mas que espera que renove a sua ligação ao clube.

Pelo meio, deixou escapar a sua confiança em relação à conquista do título de campeão nacional.

"O Nico está aqui há três ou quatro anos e com certeza vai ser campeão neste verão pelo Benfica. Vai dar tudo para isso e a minha sensação é que, de momento, ele não está muito focado no que vai fazer depois do verão. Respeitamos isso e esperamos que escolha o Benfica para o futuro", comentou o treinador dos 'encarnados'.

A presença de Schmidt perante a comunicação social servia para antever a visita ao Arouca, na terça-feira, a contar para a 18.ª jornada da I Liga e o técnico confirmou que Gonçalo Ramos não irá viajar com a equipa, mas revelou que a lesão do avançado não é grave.

"O Gonçalo Ramos tem apenas um pequeno problema muscular, mas está de fora para amanhã [terça-feira]. Mas esperamos recuperá-lo para sábado, pois é uma lesão muito pequena. Estamos 'felizes' por isso, pois quando saiu, no último jogo, receámos que fosse mais grave", admitiu.

O Benfica visita o Arouca na terça-feira, em partida da 18.ª jornada da I Liga de futebol com início marcado para as 21:15, no Estádio Municipal de Arouca, e arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.

Com mais um jogo disputado do que os 'perseguidores', a equipa orientada por Roger Schmidt procura aumentar, provisoriamente, a vantagem de sete pontos sobre o Sporting de Braga, oito sobre o FC Porto e 15 sobre o Sporting, adversários que só entram em campo na quarta-feira.